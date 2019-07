LAZIO, BADELJ AI SALUTI

19/07/2019

Secondo La Gazzetta dello Sport, Milan Badelj è a un passo dal dire addio alla Lazio per trasferirsi al Bordeaux, dove ritroverebbe il suo allenatore dei tempi della Fiorentina Paulo Sousa. Affare in chiusura per cinque milioni di euro. Il regista serbo si appresta così a lasciare la Capitale dopo una sola stagione.