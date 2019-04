LAZIO, ADEKANYE HA FIRMATO

17/04/2019

Bobby Adekanye è il primo colpo per la prossima stagione della Lazio. Ieri, svela Il Messaggero, era a Formello in gran segreto e ha firmato il contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2022 a un milione a stagione. "Per me non conta il denaro, voglio la mia occasione fra i professionisti, quella che non ho avuto al Liverpool", ha detto l'ala destra, che ha rifiutato il rinnovo con i Reds e andrà a scadenza il 30 prossimo giugno (si vestirà di biancoceleste a parametro zero).