L'EX C.T. VENTURA VERSO LA SALERNITANA

29/06/2019

Gian Piero Ventura potrebbe ripartire dalla Salernitana. Il club campano, salvatosi al playout e rimasto così in serie B, ha proposto all'ex c.t. di guidare la squadra nella prossima stagione. Il tecnico, che aveva ripreso a lavorare l'anno scorso dopo l'addio alla Nazionale rimandendo in sella al Chievo per quattro partite, sta valutando l'offerta.