L'annuncio del Real Madrid: Eden Hazard è ufficiale

07/06/2019

Continua dunque la faraonica campagna acquisti del Real Madrid, che dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative si sta rinforzando per tornare a fare la voce grossa in Spagna e in Europa. Il club di Florentino Perez ha già prelevato Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte (annunciato martedì) in cambio di 60 milioni di euro, mentre per la difesa il colpo grosso si chiama Eder Militao, preso dal Porto per 50 milioni. A questo tris d'assi bisogna aggiungere anche il talento Rodrygo, classe 2001, bloccato lo scorso anno (costato 45 milioni) e lasciato un anno al Santos: anche lui, dalla prossima stagione, sarà a disposizione di Zinedine Zidane.