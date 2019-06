L'AGENTE DI LAXALT: "VUOLE RESTARE AL MILAN"

18/06/2019

Diego Laxalt è stato accostato a diverse squadre (Newcastle, Atalanta e Torino) in questa fase di mercato ma le sue intenzioni sembrano essere altre. "Vuole restare al Milan. Nell'anno passato è stato molto bene nel Milan e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per Diego lui vorrebbe restare in rossonero", ha detto Ariel Krasouski, agente del laterale sinistro, a Milan News.