L'AGENTE DI LAXALT: "PUO' LASCIARE IL MILAN"

05/07/2019

All’uscita da Casa Milan l'agente di Laxalt ha parlato del faccia a faccia con la dirigenza rossonera: "E' stato un incontro cordiale, è andato tutto bene, continuiamo a lavorare e vediamo il futuro. Puó lasciare il club? Puó essere, vedremo. Ne parleremo anche con lui. Zenit? ho sentito, sono rumors, così come quelli relativi a Torino e Atalanta". In via Aldo Rossi si è visto (per circa 45 minuti) anche Giuseppe Riso, intermediario di Lovren per l'Italia: il difensore del Liverpool è un obiettivo di mercato dei rossoneri.