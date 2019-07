L'AGENTE DI COUTINHO: "IL BARCELLONA NON LO VUOLE VENDERE MA..."

13/07/2019

L'agente di Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, ha ribadito che il Barcellona non vuole vendere l'attaccante brasiliano nonostante l'arrivo di Griezmann. "Le informazioni da Barcellona sono piuttosto contrastanti. Abbiamo avuto un incontro la scorsa settimana con il presidente Bartomeu e altri dirigenti, e ci hanno detto che non era assolutamente in vendita, che non hanno mai parlato del ragazzo che se ne andava, che non lo avevano mai offerto a nessun club. Anche se c'è un ragazzo che lavora per loro, si chiama Andre Cury, che a quanto pare lo ha pubblicizzato, ma il presidente ci ha detto che non è in vendita categoricamente", ha detto a Sky UK.