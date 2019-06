KROOS: "MAI IN CINA, USA O QATAR"

26/06/2019

Sul suo futuro Kroos è stato netto, con un contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2023 che potrebbe a sorpresa essere già il suo ultimo: "La scelta è stata fatta consapevolmente quando ho firmato l'accordo, 33 anni è una buona età per andare in pensione nel calcio. Comunque poi deciderò, ma sicuramente non giocherò mai negli Stati Uniti, in Cina o in Qatar".