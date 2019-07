KEAN, SPUNTANO EVERTON E BORUSSIA

16/07/2019

Il futuro di Kean sembra più lontano da Torino, anche se la Juve non intende mollarlo definitivamente. Stando alla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero intenzionati a cedere il giovane attaccante a un club di livello, mantenendo però il diritto di recompra. Per il baby-bomber al momento in pole ci sarebbero Everton e Borussia Dortmund.