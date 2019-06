KEAN PER ARRIVARE DE LIGT: LA JUVE CI PENSA

25/06/2019

Nasce la Juve del futuro grazie a Mino Raiola che sta gestendo le trame dell'affare per portare Matthijs De Ligt in bianconero dall'Ajax. Una trattativa che sta entrando nel vivo e il nome nuovo è Moise Kean. Il giovane attaccante bianconero interessa moltissimo ai Lancieri e Paratici sta valutando se inserirlo come contropartita per abbattere il costo di 70 milioni di euro.