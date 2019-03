JUVENTUS, RONALDO: "NON MI MANCA LA SPAGNA"

12/03/2019

Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid? Non sembra, dalle parole del portoghese a Dazn: "Non mi manca né la Spagna né il Portogallo. Ho ovviamente lasciato molti amici ed un grande club in Spagna. Ma non è stato difficile per me adattarmi, è stato tutto molto intenso ed interessante, ma mi sono adattato e sono felice".