JUVE, SPUNTA OTAMENDI

27/04/2019

Dall'Argentina arrivano voci di un interessamento della Juve per Nicolas Otamendi. Il difensore potrebbe lasciare il Manchester City in estate e sulle sue tracce ci sarebbero i bianconeri e il Psg. I Citizens vorrebbero 45 milioni di euro l'argentino il cui conteratto è in scadenza nel 2022. Lo scrive Olé.