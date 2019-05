JUVE, SE RESTA ALLEGRI QUATTRO CESSIONI TOP

11/05/2019

In casa Juve resta ancora tutto fumoso per quanto riguarda la panchina. Ma, se dovesse rimanere Allegri, potrebbe andare in scena una piccola rivoluzione nella rosa. In particolare, stando alla Gazzetta dello Sport, Max starebbe pensando ad alcune cessioni importanti per rimotivare il gruppo, mettendo sul mercato Pjanic, Dybala, Cancelo e Douglas Costa. Quattro sacrifici per puntare ancora più in alto.