JUVE, RINFORZI IN OGNI REPARTO

23/04/2019

La Juventus, secondo il Corriere dello Sport, in estate effettuerà un acquisto in ogni reparto. In difesa i nomi caldi sono quelli di Varane (Real Madrid) e Manolas (Roma), come esterno basso opzioni Marcelo (Real Madrid), Grimaldo (Benfica) o Darmian (Manchester United). A centrocampo ecco Isco (Real Madrid), Zaniolo (Roma) o Ndombele (Lione) mnetre in attacco piace Joao Felix del Benfica.