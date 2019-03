JUVE, PARATICI IN OLANDA PER DE LIGT

18/03/2019

Matthijs de Ligt, difensore centrale dell'Ajax classe 1999, continua ad essere l'obiettivo numero uno della Juventus per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il pressing bianconero non si ferma e, anzi, c'è già fissata una nuova tappa della trattativa. La Juventus sfiderà i Lancieri in Champions League nei quarti di finale, ma prima di quel confronto Paratici e tutta la dirigenza bianconera hanno cerchiato un'altra data: domenica prossima l’Olanda ospiterà la Germania alla Johan Cruijff Arena e alcuni emissari della Vecchia Signora sono attesi allo stadio. Anzi non è escluso che sia proprio Paratici in persona ad arrivare ad Amsterdam.