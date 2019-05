JUVE, PARATICI CI PROVA PER RABIOT

01/05/2019

Il futuro di Rabiot è ancora tutto da decidere. Il francese non ha raggiunto l'intesa col Barcellona e, stando a Tuttosport, la Juve sarebbe tornata a farsi sotto per centrare un altro colpo a parametro zero dopo Aaron Ramsey. Nel frattempo comunque i bianconeri continuano a non mollare anche le piste che portano a Pogba e Ndombele, con un occhio attento alle manovre del Real per provare l'assalto a Kroos.