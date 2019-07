JUVE: OFFERTA DI 55 MILIONI PIU' BONUS PER DE LIGT

04/07/2019

La Juve ha pronta la prima offerta all'Ajax per De Ligt: 55 milioni di euro più 10 di bonus per il difensore, con cui i bianconeri hanno già l'accordo. Il Psg al momento offre di più, ma la Juventus punta forte sull'intesa con l'olandese. L'Ajax per ora chiede 75 milioni di euro.