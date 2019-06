JUVE-MILINKOVIC-SAVIC, 80 MILIONI È IL PREZZO GIUSTO

05/06/2019

Concentrata nella ricerca del nuovo allenatore al quale affidare la panchina lasciata vacante dall'addio di Massimiliano Allegri, la Juventus si sta muovendo con determinazione anche sulla strada che può portare a Sergej Milinkovic-Savic. Dopo l'arrivo di Aaron Ramsey, i bianconeri puntano ora con forza al gioiello di casa Lazio. Differentemente dalla scorsa estate, quando il giocatore era considerato incedibile dal presidente Lotito, il serbo pare oggi un sacrificio che i biancocelesti sono disposti a fare, davanti però a un'offerta adeguata. Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', la Lazio vorrebbe ricavare infatti 100 milioni dalla cessione di Milinkovic-Savic e per questo motivo l'iniziale offerta di 60 milioni presentata dalla Juventus non sarebbe sufficiente. Ecco allora che i due club potrebbero trovarsi a metà strada, dove la cifra di 80 milioni di euro potrebbe rivelarsi quella giusta per chiudere la trattativa.