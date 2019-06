JUVE, MATUIDI: "IL CASO RAIOLA NON MI PREOCCUPA"

06/06/2019

Il centrocampista Blaise Matuidi ha detto oggi che "non è preoccupato" per il suo futuro, visto che il suo contratto con la Juventus scade nel 2020 e il suo agente Mino Raiola è stato sospeso dalla Fifa. "Sto molto bene in Juve, ma nel calcio non sai mai cosa può succedere. Per ora sono felice, la mia famiglia è felice", ha dichiarato l'ex giocatore del Psg dal ritiro di Clairefontaine dove la Francia sta preparando la partita contro la Turchia di sabato valida per le qualificazioni per Euro 2020. "Per quanto riguarda il mio contratto, ho lasciato che il mio agente se ne occupi, ha sempre fatto le cose per bene, non vedo perché oggi dovrebbe cambiare. Non sono preoccupato", ha aggiunto. Incalzato sulla situazione di Raiola, che è stato colpito all'inizio di maggio da una sospensione di tre mesi da parte della Federazione Italiana e dalla FIFA, Matuidi si è detto sereno: "Ho discusso con lui, sta andando molto bene. Per il resto, sarà in grado di rispondere a queste domande in modo tempestivo, ma non ci impedisce di discutere le cose insieme, troveremo le migliori soluzioni". Riavvolgendo il nastro sulla stagione appena conclusa, il centrocampista della Juve ha detto: "Nel complesso (questa stagione) è stata abbastanza buona per me, ho giocato praticamente ogni partita, non ho avuto grandi infortuni, sono abbastanza contento della mia stagione. Con alti e bassi, ma nel complesso è stata una buona stagione, certo mi sarebbe piaciuto andare avanti in Champions League".