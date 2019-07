JUVE, MARTEDÌ LE VISITE DI DE LIGT

14/07/2019

Per il trasferimento ufficiale di Matthijs de Ligt alla Juventus è soltanto questione di ore. Dopo aver chiuso la trattativa con il difensore e con il suo agente, Mino Raiola, il club bianconero ha trovato anche l'accordo con l'Ajax per 70 milioni più bonus. L'obiettivo è chiaro: portare il calciatore a Torino prima della partenza per la tournée in Asia, tra una settimana, e per questo già domani il difensore olandese arriverà in Italia e martedì sarà al J-Medical per le visite mediche.