JUVE, MAGLIA N. 4 PER DE LIGT

14/07/2019

Dopo giorni e giorni di trattative non sembrano esserci più dubbi riguardo al fatto che Matthijs de Ligt sarà un giocatore della Juventus. L'accordo è stato trovato sulla base di 75 milioni di euro. De Ligt firmerà un contratto della durata di cinque anni (12 milioni di euro a stagione e clausola rescissoria a 150 milioni di euro). Il giocatore è atteso a Torino all'inizio della prossima settimana. Secondo quanto svela la 'Gazzetta dello Sport', indosserà la maglia numero 4 (come in Olanda).