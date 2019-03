JUVE, IDEA HALLER PER L'ATTACCO

19/03/2019

Le prestazioni e i gol di Sebastien Haller non stanno passando inosservate in Europa e diversi top club hanno iniziato a interessarsi al giocatore. E anche la Juve ha puntato i fari sull'attaccante dell'Eintracht Francoforte. La valutazione del giocatore è piuttosto elevata e si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che i bianconeri considerano trattabile e che ha aperto una nuova pista di mercato. Negli ultimi giorni, stando a TMW, Paratici avrebbe infatti già avviato alcuni contatti per sondare il terreno.