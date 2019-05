JUVE, DERBY DI MANCHESTER PER CANCELO

06/05/2019

Per rinforzarsi la Juventus in estate dovrà cedere qualche big e oltre a Pjanic, che ha aperto alla cessione, potrebbe partire anche Joao Cancelo, per cui si sta giocando un vero e proprio derby di Manchester. L'esterno destro portoghese, arrivato in estate per 40 milioni di euro dal Valencia, non lascerà Torino per meno di 60 milioni.