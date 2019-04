JUVE, CUADRADO: "SPERO DI RESTARE"

30/04/2019

"Ho ancora un anno di contratto e spero di restare". Così Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, in vista del derby contro il Torino. Sull'infortunio che lo ha tenuto fuori per molti mesi e che lo ha escluso dalla lista Champions, l'esterno colombiano ammette: "Succedono queste cose nel calcio, quando vedevo le partite e pensavo che potevo essere lì con i compagni ero un po' triste. Ma ho sempre guardato avanti e ho pensato a recuperare il prima possibile per tornare a disposizione. Quindi con il sorriso è stato tutto più facile", ha detto a Sky.