JUVE, BONIEK: "SE NEDVED HA PARLATO COSÌ DI ALLEGRI C'È MOTIVO"

13/05/2019

"Allegri mi piace, è bravo, serio, preparato e fortunato. Se ha problemi con la Juve non lo so, ma i campionati li vincono non solo gli allenatori ma conta la società. Poi se sono andati oltre nei rapporti umani, forse potrebbero anche sacrificarlo: se Nedved ha detto così un motivo ci sarà". Così Zib' Boniek, presidente della Federazione polacca, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1, commenta le voci sul futuro di Allegri alla luce delle dichiarazioni del vicepresidente Pavel Nedved ("Chi vivrà vedrà", ndr). Da ex bianconero, interrogato sulla nuova maglia della Juve, Boniek ha detto: "Non mi piace, mi sembra quella dell'Ascoli di Rozzi o di una contrada del palio di Siena. A me piace la maglia tradizionale".