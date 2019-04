JUVE, BIVIO CUADRADO: RINNOVO O CESSIONE

26/04/2019

In casa Juve Juan Cuadrado è giunto a un bivio. Per il colombiano si profila infatti o un rinnovo di contratto, oppure la cessione alla fine della stagione. L'esterno bianconero si gioca tutto nelle ultime gare e se non prolungherà il contratto in scadenza nel 2020 verrà messo sul mercato per fare cassa. La Juve valuta il laterale intorno ai 15-20 milioni e, stando a Tuttosport, sulle sue tracce ci sarebbero già West Ham e Watford in Premier e Siviglia e Valencia in Liga.