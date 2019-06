JUVE B, PECCHIA È IL NUOVO ALLENATORE

29/06/2019

La Juventus ha ufficializzato il nuovo allenatore dell'Under 23, la squadra che partecipa al campionato di Serie C: si tratta di Fabio Pecchia e per lui si tratta di un ritorno a Torino dopo aver indossato la maglia bianconera da calciatore nel 1997-98. Da tecnico ha guidato Gubbio e Latina, poi è stato il vice di Benitez a Napoli, Real Madrid e Newcastle, infine ha allenato per due stagioni il Verona e nell’annata appena conclusa è stato nella serie B giapponese, all’Avispa Fukuoka. Pecchia raccoglierà l'eredità di Mauro Zironelli, passato al Modena.