JORGINHO, L'AGENTE: "A SARRI SERVIREBBE"

21/06/2019

L'agente di Jorginho strizza l'occhio alla Juve. "Al momento non ci sono stati contatti, però Sarri necessita di un giocatore come Jorginho per il suo stile di gioco - ha spiegato João Santos a Kiss Kiss Napoli -. Non so quali siano le strategie della Juventus, quindi vedremo". "Sarri è arrivato da poco, quindi deciderà con Paratici - ha aggiunto -. Immagino che stiano già pianificando gli obiettivi di mercato". "Se dovesse arrivare una telefonata di Paratici per Jorginho? Probabilmente la farebbe prima al Chelsea", ha concluso João Santos.