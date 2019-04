JOAO FELIX, JUVENTUS IN POLE

14/04/2019

Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juventus in questo momento sarebbe in pole position per Joao Felix del Benfica. Per il talento 19enne i portoghesi chiedono il pagamento della clausola rescissoria (120 milioni), ma Jorge Mendes è già al lavoro e potrebbe essere decisiva la volontà di giocare col suo idolo, Cristiano Ronaldo.