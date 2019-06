JAMES RODRIGUEZ: "FUTURO? HO 20 GIORNI PER PENSARCI"

29/06/2019

Tempo di vacanze per James Rodriguez, eliminato ai rigori contro il Cile nei quarti di Coppa America. Il colombiano, obiettivo del Napoli di Ancelotti, ha parlato del proprio futuro dopo l'ultimo match: "Non lo so, ho ancora 20 giorni per pensarci. Dipende dal club (il Real Madrid, ndr), ci sono persone dentro che comandano e lì non posso fare niente".