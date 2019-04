INTER, TORNA DI MODA DARMIAN

12/04/2019

In casa Inter torna di moda il nome di Matteo Darmian. Secondo riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe nuovamente sulle tracce del terzino del Manchester United, che vorrebbe tornare in Serie A e potrebbe lasciare i Red Devils per 12 milioni di euro. L'alternativa all'ex Torino sarebbe Emerson Palmieri del Chelsea, su cui c'è anche la Juventus.