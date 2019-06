INTER, SPORTING LISBONA SU JOAO MARIO

02/06/2019

Joao Mario potrebbe ritornare allo Sporting Lisbona. Lo riferisce O Jogo, spiegando che il presidente dei Leões starebbe valutando attentamente l'operazione per colmare il vuoto che lascerà la partenza di Bruno Fernandes. Sul giocatore però c'è anche l'Everton e l'affare sicuramente non sarà semplice per il club portoghese.