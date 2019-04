Inter-Skriniar, accordo per il rinnovo

11/04/2019

Dopo settimane di trattative, l'Inter e Milan Skriniar hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. Il difensore slovacco ha prolungato di un anno, fino al 2023, e andrà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione più bonus . Un ritocco sostanzioso per il giocatore, che in nerazzurro era uno dei meno pagati e guadagnava 1,7 milioni. Un aumento che Skriniar si è meritato sul campo a suon di ottime prestazioni.

L'AGENTE: "L'INTER LO VALUTA 100 MILIONI"

Mithat Halis, proprietario della Stars&Friends che cura gli interessi del difensore, ha rivelato a Libertad Digital alcuni retroscena di mercato che riguardano lo slovacco. "L’Atletico si era interessato a lui quando giocava nella Sampdoria, ma ora non c’è nulla - ha spiegato -. Per l’Inter vale 100 milioni, una cifra che in Spagna solo due squadre possono permettersi di spendere. In questo momento non c’è nessun contatto diretto o trattativa. Real Madrid o Barcellona? Meglio la prima, dato che il Barça è più coperto in difesa. Il Manchester City? Ci aveva già provato prima di prendere Laporte, ma l’Inter ha detto no".