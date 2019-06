INTER, RITORNO DI FIAMMA PER DARMIAN

01/06/2019

In casa Inter torna di moda il nome di Matteo Darmian. Secondo quanto riporta Fcinternews.it, l'esterno considererebbe chiusa la sua avventura allo United e starebbe spingendo per lasciare i Red Devils. Antonio Conte lo ha sempre apprezzato e se lo Utd dovesse scontare i 12 mln di valutazione la pista nerazzurra potrebbe tornare molto calda per il difensore.