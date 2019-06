INTER, RISCATTATO POLITANO

19/06/2019

Matteo Politano è un giocatore dell'Inter a titolo definitivo. Con un comunicato sul suo sito ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato infatti il riscatto del giocatore. Per il cartellino di Politano l'Inter ha versato 20 milioni di euro. "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo", si legge nella nota nerazzurra.