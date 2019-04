INTER, RINNOVO IN VISTA PER RANOCCHIA

08/04/2019

Nonostante lo scarso utilizzo, per Ranocchia rinnovo in vista in casa Inter. Nelle socrse settimane c'è stato un incontro tra Ausilio e Tinti, col club cha ha proposto all'agente del difensore un prolungamento a cifre più basse rispetto ai 2,4 mln di euro l'anno attuali. Si parla di un'offerta di 1,5 mln a stagione per altri due anni e nelle prossime settimane è attesa la fumata bianca.