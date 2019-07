INTER, RECOBA: "ICARDI IO LO TERREI"

07/07/2019

A margine dell’evento Operazione Nostalgia che si è svolto a Cesena ha parlato l’ex interista Alvaro Recoba: “Icardi? Io faccio un pensiero da tifoso, non so davvero cos’è successo. Se fosse per me lo terrei per la qualità del giocatore che ha. La realtà è che ogni tifoso vorrebbe in squadra i migliori giocatori, poi è normale che conta la volontà dei giocatori e della società. Loro sanno la verità e quello che vogliono fare”.