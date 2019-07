INTER, REBIC ALTERNATIVA A LUKAKU

11/07/2019

Ante Rebic è il nome sondato dall'Inter nelle ultime ore come alternativa in caso non arrivasse Romelu Lukaku. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'attaccante croato, compagno di Nazionale di Brozovic e Perisic, è entrato in orbita nerazzurra, ma se dovessero arrivare sia Lukaku sia Dzeko, l'attuale giocatore dell'Eintracht sarebbe 'accantonato'.