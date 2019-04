INTER: PER GUNDOGAN SERVONO 40 MILIONI

13/04/2019

L'Inter continua a cercare rinforzi per il centrocampo e non molla la presa per Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco va in scadenza nel giugno 2020 con il Manchester City e non pare intenzionato a rinnovare. Gli inglesi per lasciarlo partire chiedono 40 milioni di euro. Lo riporta TuttoSport.