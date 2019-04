INTER, PAZZA IDEA SANCHEZ

25/04/2019

Nonostante i tre gol segnati in un anno e mezzo con la maglia del Manchester United, Alexis Sanchez è un vecchio pallino dell'Inter e secondo il The Independent i nerazzurri avrebbero già fatto i primi passi per portarlo in nerazzurro dalla prossima stagione. Tra il dire e il fare c'è però uno stipendio notevole con cui fare i conti, decisamente fuori portata per il tetto nerazzurro. Alexis Sanchez, al Manchester United dal gennaio 2018, guadagna la bellezza di 24 milioni di euro. Una cifra assurda per qualsiasi squadra italiana (tranne la Juve), ma se il cileno dovesse abbassarsi notevolmente l'ingaggio (massimo 10 milioni l'anno), l'affare potrebbe andare in porto.