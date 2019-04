INTER, OCCHI SU DE LA VEGA

11/04/2019

Dopo Lautaro Martinez, c'è un altro giovane argentino per l'Inter. Secondo 'Il Corriere dello Sport', i nerazzurri avrebbero seriamente messo gli occhi su Pedro De La Vega. Esterno classe 2001, ha compiuto diciotto anni a febbraio, De La Vega gioca nella prima squadra del Lanus da questa stagione e si è messo in mostra nel recente Sudamericano Under 20. L'Inter però lo seguirebbe da tempo su segnalazione di alcuni osservatori del posto e adesso sarebbe pronta ad affondare il colpo per anticipare la possibile concorrenza. Si parla di un'offerta da 10 milioni di euro.