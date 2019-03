INTER, OBIETTIVO DZEKO: SERVONO 30 MLN

26/03/2019

In attesa di sviluppi sul caso Icardi, l'Inter continua a sondare il mercato a caccia di un bomber. Stando alla Gazetta dello Sport, l'obiettivo numero uno dei nerazzurri al momento sarebbe Edin Dzeko, il cui ingaggio da 4,5 mln a stagione potrebbe rientrare nei parametri del club. Da valutare attentamente invece il costo del cartellino. Per l'attaccante in scadenza nel 2020, infatti, la Roma chiede 30 milioni di euro. Cifra che per ora l'Inter non sembra intenzionata a spendere. Per Dzeko c'è anche l'interesse di alcuni club di Premier.