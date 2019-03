INTER MIAMI, BECKHAM: "MESSI E RONALDO? MAGARI UN GIORNO..."

17/03/2019

David Beckham sa che sarà difficile, ma non chiude le porte a un futuro arrivo clamoroso nel suo Inter Miami. "Tutti hanno i loro sogni. Ma se si guarda al modo in cui Leo e Cristiano stanno ancora giocando, anche se pensi che la loro carriera sia in uan fase avanzata, non vedo ancora la fine per loro. Giocano a un livello tale che è difficile vederli lasciare i club in cui si trovano. Ma vedremo: non si sa mai cosa può accadere nel calcio", ha detto a Espn il patron del club americano.