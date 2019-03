INTER, L'AGENTE DI LAUTARO MARTINEZ: "AVEVA RICHIESTE, MA..."

18/03/2019

E' Lautaro Martinez l'uomo-derby in casa Inter, che con l'argentino ha trovato un ottimo sostituto di Icardi. Beto Yaque, agente dell'attaccante, rivela qualche retroscena del mercato di gennaio: "L’Inter non ha mai considerato la possibilità di cedere Lautaro al di là del fatto che fosse noto questo interesse di diverse squadre - dice a fcinter1908 -. Ma a nessuno è mai venuto in mente che Lautaro potesse lasciare l’Inter. Ha lavorato sin da quando è arrivato per poter guadagnare un posto. Per Lautaro il calcio è questo: competere e dimostrare di essere pronto".