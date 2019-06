INTER: INCONTRO CON L'AGENTE DI BARELLA

04/06/2019

L'Inter e Nicolò Barella sono un passo più vicini rispetto a prima. Dopo le parole del centrocampista del Cagliari direttamente da Coverciano "il mercato per me è aperto, può essere che vada via", la società nerazzurra ha incontrato l'agente Alessandro Beltrami nella propria sede a Milano, verificando la volontà del giocatore a chiudere l'affare. Resta da convincere il Cagliari che chiede 50 milioni di euro, il nodo sono le contropartite.