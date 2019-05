INTER, IL PSG TENTA IL BABY ESPOSITO

11/05/2019

Il futuro all'Inter di Sebastiano Esposito è a rischio. Lo riporta Alfredo Pedullà, spiegando che il Psg è tornato alla carica per il nerazzurro classe 2002. Negli ultimi giorni il club francese avrebbe presentato infatti un'offerta per il giovane talento che sta tentando la famiglia e mettendo in difficoltà l'Inter.