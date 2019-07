INTER, GLI AGENTI DI DANI ALVES ATTESI A MILANO

11/07/2019

Suggestione Dani Alves per l'Inter. Secondo quanto riferito da Goal.com, nei prossimi giorni gli agenti del terzino brasiliano ex Psg sono attesi in quel di Milano. Possibile un incontro con la dirigenza nerazzurra, anche se sull'ex Juventus è forte il pressing del Manchester City del suo vecchio tecnico Guardiola. Dani Alves chiede 7 milioni di euro a stagione, bonus esclusi.