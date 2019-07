INTER, ESPOSITO BLINDATO: RINNOVO FINO AL 2022

05/07/2019

L'Inter blinda il proprio gioiello Sebastiano Esposito. I nerazzurri hanno ufficialmente rinnovato il contratto del giovanissimo centravanti di Castellammare di Stabia fino al 2022: nella scorsa stagione ha esordito in prima squadra subentrando a Borja Valero nei minuti finali della gara di Europa League contro l'Eintracht a San Siro e si è messo in luce con 21 gol in 17 partite con l'Under 17, trascinata allo scudetto con una tripletta in finale, e poi con due reti in due gare nella fase finale del campionato Primavera. Su di lui aveva messo gli occhi il Manchester City.