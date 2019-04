INTER E LAZIO, SFIDA PER SKRTEL

01/04/2019

Lazio e Inter sarebbero interessate al difensore ex Liverpool Martin Skrtel. Come riporta il portale turco Fanatik, il contratto del 34enne con il Fenerbahce scade il prossimo 30 giugno e quindi per le due squadre potrebbe essere un rinforzo d’esperienza a parametro zero. Lo slovacco guadagna 2 milioni di euro e accetterebbe un contratto non inferiore ai tre anni.