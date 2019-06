INTER, BERNI HA RINNOVATO

27/06/2019

Tommaso Berni, terzo portiere dell'Inter, è stato oggi nella sede dei nerazzurri per rinnovare il proprio contratto per una stagione: "Ero in scadenza, abbiamo appena firmato il rinnovo e sono molto contento di proseguire un altro anno. C'è grande entusiasmo per l'arrivo di Conte, abbiamo concluso un annata non facile ma abbiamo raggiunto la Champions. C'è da fare tanto, c'è da crescere ma io ho l'entusiasmo di un ragazzino".